Rui Vitória é o novo selecionador do Egito. O anúncio surgiu ainda nesta segunda-feira, pouco antes da meia-noite, através de um curto vídeo publicado na página oficial da Associação Egípcia de Futebol (EFA) no Facebook. "Olá, eu sou o Rui Vitória, o treinador da seleção egípcia para os próximos quatro anos", assinalou o técnico luso.Sem orientar qualquer equipa desde que saiu na última temporada do Spartak Moscovo, Rui Vitória prepara-se agora para assumir pela primeira vez na carreira uma seleção.