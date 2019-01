Rui Vitória: «Quero levar o nome de Portugal por esse mundo fora»

Rui Vitória abordou este sábado em entrevista à TVI a aventura que vai começar na Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr. O ex-treinador do Benfica explicou que foi seduzido pela vontade dos sauditas de contarem com a sua presença e falou de uma "grande vontade de ganhar títulos"."Este novo projeto é uma oportunidade de estar novamente no ativo. As pessoas tiveram uma grande vontade em que fosse representar o Al Nassr. Isso incentivou-me e fez com que olhasse para isto como uma boa oportunidade de trabalho. É a primeira saída que vou ter para o estrangeiro, levar o nome de Portugal por esse mundo fora.""Não tenho a preocupação ou objetivo de treinar aqui ou ali. Irei para qualquer lado. As pessoas queriam que abraçasse este projeto, fizeram com que tivesse todas as condições para implementar as minhas ideias. Longo prazo? Fizemos com ano e meio e mais dois de opção. Se acharmos que há condições, continuaremos. O que me cativou foi a insistência. Não quiseram só comprar o treinador Rui Vitória, quiseram levar o know-how que eu e a minha equipa técnica temos. Vamos para uma realidade nova com grande vontade de ganhar títulos e marcar a nossa posição na Arábia.""Não falei. Isso foi pouco importante nessa altura. A decisão nunca estaria colocada nesse prisma. Se a rivalidade contou nesta decisão? Não, de todo. Nós treinadores havemos de encontrar-nos aqui e ali.""Não vou sequer abordar isso, são questões particulares e não interessa nesta altura."