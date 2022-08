Rui Vitória revela primeira convocatória pela seleção do Egito

Rui Vitória divulgou a primeira convocatória enquanto selecionador do Egito, ainda com apenas jogadores que alinham naquele país africano e privado de vários elementos que estão ao serviço de equipas em competições continentais. O foco é um estágio de preparação para os jogos de preparação com a Nigéria e a Libéria.O treinador português que assinou com os faraós até 2026 explicou os objetivos atuais da seleção."O nosso principal objetivo desde o primeiro momento de estágio é alcançar a harmonia entre o staff técnico e os jogadores, e também quero acompanhar os jogadores de perto, pois estar com a seleção é totalmente diferente de estar no clube", reiterou Vitória, concluindo a ideia."Queremos dar aos jogadores mais experiência com a seleção para que estejam prontos para serem convocados a qualquer momento. Estamos a observar todos os jogadores e a porta está aberta para todos provarem o seu valor", garantiu o antigo treinador de Benfica, V. Guimarães ou P. Ferreira.Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Ahmed El-Shennawy (Pyramids), Mohamed Sobhi (Pharco);Omar Gaber, Osama Galal, Ali Gabr, Mohamed Hamdi (Pyramids), Karim Fouad, Mohamed Abdelmonem, Ayman Ashraf (Al Ahly), and Baher El-Mohamady (Ismaily);Hamdi Fathy (Al Ahly), Nabil Dounga (Pyramids), Mohamed Ibrahim (Ceramica Cleopatra), Mohamed Hamada (Pharco), Marwan Ateya (Ittihad);Islam Eissa (Pyramids), Abdelrahman Magdy (Ismaily), Shady Hussein (Ceramica Cleopatra), Ahmed Adel Messi (Ittihad of Alexandria), Ahmed Madboly (Ismaily), Marwan Hamdi (Smouha), Nasser Mansi (Bank Al Ahly), and Ahmed Sherif (Pharco).