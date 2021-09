Rui Vitória vive tempos difíceis no Spartak Moscovo. O técnico aceitou o projeto com promessa de reforços, que não chegam, para tentar conquistar o título russo. Após seis jornadas está em 10º e já viu o diretor desportivo sair. Vitória quer um lateral e um médio, mas ninguém lhe dá satisfações e, agora, o clube já tem um novo diretor, que só chega em dezembro, mas já dá ordens no Spartak... sem sequer falar com o luso.