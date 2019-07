Rui Vitória vivia no mesmo condomínio que Jorge Jesus: «Nunca nos encontrámos»

Rui Vitória substituiu Jorge Jesus quando o atual treinador do Flamengo foi para o Sporting e a relação de ambos nunca foi de amizade profunda. Depois, quiseram as circunstâncias da vida que os caminhos dos técnicos se cruzassem na Arábia Saudita: Jesus como treinador do Al-Hilal, Vitória no comando técnico do Al Nassr. Só que nunca se encontraram..."Nunca falámos desde o Sporting até agora", explica Rui Vitória, numa entrevista ao 'Expresso'. É curioso porque vivíamos no mesmo condomínio e nunca nos encontrámos. Não tivemos conversa nenhuma. Cruzei-me com alguns dos seus colaboradores, que depois acabaram por lá ficar."O técnico, que tem mais um ano de contrato com os campeões sauditas, conta como é viver no Médio Oriente. "Tem sido melhor do que eu pensava, adaptei-me muito bem. O meu dia a dia é praticamente futebol, mas lá treina-se mais da parte da tarde, de manhã não. É tudo mais puxado para a noite: acordamos mais tarde e deitamo-nos mais tarde. Mas tem sido positivo porque, de certa forma, cá temos expectativas negativas e lá verifiquei o contrário."Rui Vitória comunica com os jogadores através de um tradutor, com quem fala em inglês, uma experiência que, segundo confessa, tem sido um "desafio", porque o seu inglês não era "muito fluído". O problema é quando Vitória tenta explicar algo aos jogadores usando expressões idiomáticas. "Por exemplo: 'o cavalo passa à porta de toda a gente'. Isto muitas vezes surge a meio das palestras de forma muito espontânea e intuitiva. E ficamos ali, um bocado apertados, porque também temos de pensar na cultura..."