Rússia e Suécia vencem e País de Gales empata no derradeiro teste antes do Europeu

No derradeiro teste antes da fase final do Euro'2020, Rússia e Suécia venceram diante de Bulgária e Arménia, respetivamente, ao passo que o País de Gales empatou sem golos frente à Albânia.





No primeiro jogo da tarde, em Moscovo, a Rússia levou de vencida a Bulgária com um golo de penálti de Alexander Sobolev, aos 84', num jogo no qual Stanislav Cherchesov testou as suas últimas soluções antes da partida de estreia, frente à Bélgica, no dia 12.Pouco depois, em Cardiff, o País de Gales dominou diante da Albânia, mas não conseguiu ir para além do nulo, numa partida marcada pela boa exibição do guarda-redes Selmani. Um resultado negativo que se junta à derrota sofrida há poucos dias com a França - por 3-0 - e que deixa os britânicos sem qualquer triunfo nesta preparação tendo em vista o arranque do Euro, marcado para 11 de junho, diante da Suíça.Por fim, em Solna, a Suécia bateu a Arménia por 3-1, com golos de Forsberg (16'), Danielsson (34') e Berg (85'). Pelo meio Sebastian Larsson ainda falhou um penálti e Bichakhchyan, aos 64', apontou o tento de honra dos visitantes. A Suécia aponta agora baterias para o dia 14, quando se estreará diante da Espanha, num jogo do Grupo E.