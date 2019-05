Rússia: Kokorin e Mamaev em apuros

O ministério público russo pediu ontem pena de prisão efetiva para Pavel Mamaev e Alexander Kokorin, atualmente em prisão preventiva por serem julgados por violência em situação de alcoolismo, em Moscovo.

Um ano e cinco meses de prisão foi a pena pedida para o médio do Krasnodar, enquanto que, por sua vez, a procuradora Svetlana Tarasova solicitou um ano e seis meses de encarceramento para o avançado do Zenit. A imprensa russa avança as hipóteses solicitadas pela procuradora, sendo que geralmente os juízes não impõem sentenças mais altas que as exigidas pelos procuradores.

Recorde-se que em outubro do ano passado, os dois internacionais russos foram apanhados, através de um vídeo nas redes sociais, a agredir dois altos funcionários do Ministério do Comércio e Indústria num café da capital do país. Um dos agredidos, Dénis Pak, sofreu um traumatismo cranioencefálico. O irmão de Kokorin também foi um dos agressores.