Ryan Giggs terá agredido outra mulher além da namorada

O antigo futebolista Ryan Giggs, que foi detido por alegadamente ter batido na namorada, pode ter agredido outra mulher.





Segundo o jornal inglês 'The Sun', o selecionador do País de Gales terá também atingido uma familiar da namorada durante a discussão. A polícia já ouviu as duas mulheres.Entretanto, o pai de Giggs saiu em defesa do filho. "O Ryan pode ser mulherengo, nas não é violento", explicou Danny Wilson.Recorde-se que Ryan Giggs, de 46 anos, e a namorada, Kate Greville, de 36, tiveram uma violenta discussão em casa, depois de ela revelar suspeitas de que ele teria outra mulher. Giggs nega todas as acusações.