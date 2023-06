Sá Pinto dá murro na mesa e deixa Esteghlal: «Enfrentei desafios que não podiam mais ser ignorados»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Sa´ Pinto (@ricardomsapinto)

O treinador português Ricardo Sá Pinto recorreu esta quarta-feira às redes sociais para, numa longa mensagem, anunciar a sua saída do comando técnico do Esteghlal, do Irão, equipa que orientava desde o início da temporada.Tal como se pode ler no comunicado de Sá Pinto, um dos motivos para a saída estará relacionado com uma quebra de confiança entre si e a direção: "Ao contrário do que está a ser pintado, não recebi ou rejeitei qualquer oferta significativa vinda do clube. Os laços de confiança com a direção diminuiram. Como resultado disso, decidi seguir outro caminho", refere o treinador.Ao comando do Esteghlal, Sá Pinto conquistou a Supertaça do Irão."Querida família do Esteghlal,Hoje digo adeus ao Esteghlal, um clube que se tornou uma segunda casa. A nossa jornada foi marcada por triunfos, principalmente a nossa primeira vitória na Supertaça ao fim de 75 anos. O nosso futebol de tirar o fôlego e o nosso ataque formidável deixaram um legado duradouro e que nasceu a partir da dedicação e resiliência. Um legado que espero que continue a ser construído nos próximos anos.No entanto, enfrentei desafios que não podem mais ser ignorados - desrespeito por parte de alguns adversários, um sofrimento de oito meses sem compensação e decisões questionáveis de árbitros, oficiais e Comité Disciplinar.Ao contrário do que é 'pintado', não recebi ou recusei qualquer oferta significativa do clube. Os laços de confiança com a direção diminuíram. Como resultado, decidi seguir outro caminho.Como prometido, batalhei de forma incansável pela nossa equipa até ao fim. Lamentavelmente, esta situação tem exigido intervenção judicial, passo que nunca quis dar. Por favor, saibam que esta decisão não reflete os meus sentimentos em relação ao clube ou aos seus fiéis adeptos. É um passo dado para corrigir um erro e garantir a justiça.A minha gratidão estende-se a cada um de vocês, adeptos e jogadores. Lamentavelmente, devido às atuais circunstâncias com a direção do clube, considero impossível continuar.Esta despedida é resultado de sérias reflexões e acontecimentos recentes. Espero que em circunstâncias diferentes nos possamos unir mais uma vez pelo nosso extraordinário clube.Muitas felicidades para o Esteghlal.Atenciosamente,Ricardo Sá Pinto".