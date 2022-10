Sá Pinto e Morais travados no Irão

Não foi o melhor dia para os técnicos portugueses no Irão, pois acabaram ambos travados. O Esteghlal de Ricardo Sá Pinto, que foi obrigado a ver o jogo da bancada por ter sido expulso na jornada anterior, não foi além de um empate (1-1) na receção ao Foolad. O golo da equipa do ex-treinador do Moreirense foi apontado por Mohebi, que na última temporada representou o Santa Clara. Já o Sepahan de José Morais não teve melhor sorte e também se ficou por uma igualdade (0-0) diante do Persepolis, falhando o assalto à liderança, onde está o Gol Gahar, com 15 pontos, os mesmos de Persepolis e Esteghlal. Nota ainda para o Tractor, do médio Ricardo Alves, que foi derrotado na deslocação ao terreno do Mes Rafsanjan (0-1).