Sá Pinto eleito treinador do ano no Irão

Ricardo Sá Pinto foi eleito o treinador do ano do Irão. O técnico português do Esteghlal recolheu 54% dos votos na tradicional votação feita através de um popular programa televisivo, superando a concorrência de José Morais, do Sepahan, que ficou em quarto com 7%.De referir que este galardão diz respeito ao ano 1401, já que o calendário naquela região do globo é diferente do ocidental.