Sá Pinto reage à saída do presidente do Esteghal: «Estou chocado»

O Irão vive um momento conturbado a nível social com manifestações diárias contra o Governo. Um movimento de protesto desencadeado pela morte de Mahsa Amini, a 16 de setembro (terá, alegadamente, infringido o código de vestuário para mulheres da República Islâmica), nomeadamente o uso do véu).O desporto, mais concretamente o futebol, também tem tentado marcar posição. Por exemplo, vários jogadores não têm festejado os golos. As consequência já se fazem sentir. Mostafa Ajourlu, presidente do Esteghal, foi afastado da liderança, já que o clube é conhecido por ter fortes ligações ao governo iraniano. A imprensa do país diz que se trata de uma decisão política.O Esteghlal é treinado por Ricardo Sá Pinto. "Fui apanhado completamente de surpresa com esta situação. Absolutamente nada fazia prever uma decisão destas. O Mr. Ajourlo sempre foi um presidente que tentou de tudo para criar todas as condições para conseguirmos ter o sucesso que estamos a ter e sobretudo tendo em vista lutarmos para ser campeões. Estou chocado, o que soube foi pela imprensa e vou tentar perceber o que aconteceu junto do presidente", atirou o técnico português em declarações reproduzidas pela sua assessoria de imprensa.