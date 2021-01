Sá Pinto ruma ao Gaziantep

Ricardo Sá Pinto vai treinar o Gaziantep FK, atual 3.º classificado no campeonato da Turquia, a quatro pontos do líder Besiktas.





O treinador português, de 48 anos, assina um contrato válido por uma temporada e meia, ficando o clube com a opção de prolongar o vínculo por mais um ano.O técnico luso sucede a Marius Sumudica, despedido no dia 10 após a derrota (1-2) com o Sivasspor. Depois da aventura no Brasil, ao leme do Vasco da Gama, Ricardo Sá Pinto tem pela frente um ambicioso desafio na equipa onde evolui André Sousa.