Sabe quanto ganha Fabrizio Romano com o Twitter? É uma fortuna...

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências, tornou-se uma das maiores figura do desporto-rei. Não marca golos, não orienta uma equipa de craques, mas tem um domínio de tal forma abrangente do mercado de transferências, que já habituou o mundo a ser um dos mais rápidos e eficazes a noticiar negócios.

Tendo como base o Twitter, onde Romano é seguido por 17.3 milhões de pessoas, um utilizador da mesma rede decidiu fazer as contas, utilizando a aplicação 'Notus', que calcula através de um intrincado algoritmo o valor que cada conta fatura mensalmente, já contabilizando anúncios e patrocínios.

Feitas as contas, chegou a um valor impressionante - perto de 87 mil dólares por mês, quase 80 mil euros. Um valor tremendo e que tem certamente ajudado Romano a reinvestir no crescimento noutras plataformas, como fez durante o último fecho de mercado, com 'lives' de várias horas na Twitch.