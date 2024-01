Sabe quem marcou o primeiro golo oficial de 2024? E o último de 2023?

É provável que tenha 'desligado' do futebol durante a tarde de ontem, mas a bola continuou a rolar por esse mundo fora. Esta segunda-feira, primeiro dia do novo ano, a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) homologou quais foram, em termos oficiais, o último golo a ser marcado em 2023 e o primeiro em 2024.





O critério foi o fuso horário de Portugal Continental, situado no 'Tempo Universal Coordenado' (TUC), a referência a partir da qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo.O primeiro jogador a faturar no novo ano foi Marcus Antonsson, na 1.ª Liga da Austrália. O avançado sueco, dos Western Sydney Wanderers, abriu o marcador aos 3' na vitória sobre o Macarthur (3-1). Introduziu a bola na baliza às 6.03 horas!Por outro lado, foi na Jamaica que foi apontado o último golo de 2023. Jalmaro Calvin (Antígua e Barbuda), marcou aos 34' e deu a vitória ao Cavalier, diante do Dunbeholden (1-0), quando o TUC marcava 23.17 horas.

O primeiro golo de 2024: