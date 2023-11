Sadio Mané, o distraído: Senegalês era o 'rei das multas' no Liverpool

Andy Robertson, o simpático lateral esquerdo escocês do Liverpool, esteve aos microfones do podcast 'We Are Liverpool' e abordou os mais diversos temas da atualidade do histórico emblema de Anfield. Quando se falou de multas e do rigor dos capitães Jordan Henderson e James Milner, Robertson lembrou... Sadio Mané.

"Algumas das multas são muito caras. Se te esqueces do passaporte numa viagem ao estrangeiro, vais ficar sem muito dinheiro do teu ordenado. Aconteceu muitas vezes com o Sadio, que nessas coisas falhava muito. Obviamente, isso atrasa o avião e atrasa a chegada ao local de destino. Acarreta uma multa muito elevada", revelou.

"O Henderson e o Milner tomavam muitas decisões, especialmente nesse campo das multas. Aliás, quando o Milner também falhou em algo e foi multado, o balneário quase explodiu. Ele não gosta de falhar em nada", rematou.