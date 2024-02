Sagrada Esperança vence Wiliete de Benguela e ascende à terceiro do Girabola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sagrada Esperança venceu este sábado o Wiliete de Benguela e ascendeu ao terceiro lugar do campeonato angolano de futebol, com 21 pontos, após triunfo por 2-0, em jogo da 13.ª jornada, no estádio dos Coqueiros, em Luanda.

Dabanda, aos 39 minutos, e Walter, aos 45+1, marcaram os golos.

Na mesma tarde, a Académica do Lobito venceu na receção ao Santa Rita de Cássia por 1-0, com um golo de Mussa, aos 81.

O Clube Recreativo União de Malanje perdeu diante do Bravos do Maquis, por 2-1, e desperdiçou a oportunidade de ascendeu aos lugares cimeiros da tabela classificativa do Girabola.

Jorginho, aos 28, e Emanuel, aos 41, garantiram a vitória do Bravos do Maquis, enquanto Osmani, aos 71, reduziu para o emblema de Malanje.

O jogo entre o Interclube e o Sporting de Cabinda, em Luanda, foi adiado, devido à ausência dos 'leoninos' da capital angolana, por razões não divulgadas pela Federação Angolana de Futebol.

Mussa lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com oito golos, seguido por Benarfa (Kabuscorp do Palanca), que tem seis.

Resultados da 13.ª jornada:

- Sábado, 17 fev:

Sagrada Esperança-Wiliete de Benguela, 2-0

Académica do Lobito-Santa Rita de Cássia, 1-0

Clube Recreativo União de Malanje-Bravos do Maquis, 1-2

- Domingo, 18 fev

Desportivo da Lunda Sul-Kabuscorp do Palanca

São Salvador do Zaire-1.º de Agosto

Petro de Luanda-Desportivo da Huila

Adiado

Interclube-Sporting de Cabinda

Classificação:

1. Kabuscorp do Palanca, 21 pontos

2. Petro de Luanda, 21

3. Sagrada Esperança, 21

4. Desportivo da Lunda Sul, 19

5. Wiliete de Benguela, 17

6. Bravos do Maquis, 17

7. 1.º de Agosto, 16

8. Desportivo da Huila, 16

9. Académica do Lobito, 13

10. São Salvador do Zaire, 11

11. Interclube, 10

12. Clube Recreativo União de Malanje, 8

13. Santa Rita de Cássia, 8

14. Recreativo do Libolo, 7

15. Sporting de Cabinda, 5