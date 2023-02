Quem votou em quem no FIFA The Best: Pepe (e não Ronaldo) foi quem escolheu por Portugal

Documentos Quem votou em quem no FIFA The Best 2022

Pepe não votou em Lionel Messi para o prémio The Best, segundo revelou a FIFA. Nessa condição - a de capitão da Seleção Nacional e não Cristiano Ronaldo como seria de esperar - podia distribuir votos por três jogadores mas não elegeu o agora novo melhor jogador do Mundo como nenhum dos três preferidos.O futebolista do FC Porto, de 40 anos, optou por votar em Kylian Mbappé, para o primeiro posto, e em dois antigos companheiros de equipa do Real Madrid, para os lugares conseguintes: Luka Modric e Karim Benzema.O novo selecionador, Roberto Martínez, votou Messi como melhor jogador do Mundo. Depois, o técnico espanhol optou por atribuir votos ao antigo jogador da seleção belga, Kevin de Bruyne (2º) e a Mbappé (3º). De referir que Martínez, oficializado a 9 de janeiro, já podia votar por Portugal, dado que o período para fazê-lo decorreu de 12 de janeiro a 3 de fevereiro.Já o vencedor, Lionel Messi, votou com a seguinte ordem na qualidade de capitão da seleção argentina: Neymar (1º), Mbappé (2º) e Benzema (3º).