Salah deixa mensagem de despedida a Rui Vitória nas redes sociais

Mohamed Salah, estrela do Liverpool e da seleção do Egito, recorreu esta terça-feira às redes sociais para reagir à saída de Rui Vitória do comando técnico dos faraós. "Obrigado por tudo, míster. Desejo-lhe o melhor para o futuro", pode ler-se na curta legenda da publicação que fez, em que surge numa fotografia com o treinador português.

Recorde-se que Egito, um dos favoritos a vencer a atual edição da Taça das Nações Africanas, foi surpreendentemente eliminado nos oitavos de final pela República Democrática do Congo, isto num jogo em que já não contou com o extremo, que se ausentou dos trabalhos da seleção para recuperar de uma lesão sofrida no encontro contra o Gana, na 2.ª ronda da fase de grupos.