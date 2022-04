Salvio conta a sua versão: «A Magalí ligou-me para dizer 'tira essa p*** da minha casa!'»

Eduardo Salvio revelou à polícia argentina a sua versão dos factos, depois de ter sido acusado pela ainda mulher, Magalí Aravena, de a ter tentado atropelar com um automóvel.

"Gostaria de esclarecer que eu e a Magalí separámo-nos no início de março. Tivemos um jantar em que a separação ficou clara e em bons termos. Ao início, morávamos juntos mas estávamos separados, cada um dormia em quartos diferentes com os meninos. Ela mudou-se finalmente há cerca de 12 dias. A relação com ela era muito boa. Eu via os meus filhos sempre que podia. Muitas vezes ela mandava-me mensagens e não tivemos problemas, sempre lhe dizia que iria estar com ela e com os miúdos", começou por explicar no auto revelado pelo jornal 'Olé'.O problema foi espoletado depois de um convívio em casa de Salvio, em Buenos Aires. "Fiz um churrasco com dois amigos, Ezequiel Acosta e Brian Monges, e com Sol Rinaldi que conhecia há uma semana, assim com a sua prima Maria Souto. Cerca das 22 ou 23 horas, a Sol Rinaldi publica uma foto no Instagram. Uma foto minha a fazer o churrasco. Assim que isto acontece, a minha mulher telefona-me e vou falar com ela para a casa de banho. Estava muito nervosa. Disse-me: ‘Filho da p***, vou arruinar-te a carreira, vais jogar para a Nigéria, tira-me essa p*** da minha casa!’. Foram frases deste teor. Pedi-lhe que se acalmasse mas ela insistia: ‘Tira-ma de casa ou vou aí!’. Pedi-lhe por favor que me deixasse fazer a minha vida. Foi aí que comecei a ouvir os meus filhos e ela a dizer-lhes: ‘Mudem de roupa que vamos ver o vosso pai, a merda do vosso pai’. Disse-lhe que podia entender os insultos mas para não colocar os miúdos no meio", vincou.O ex-jogador do Benfica, atualmente no Boca Juniors, referiu que se encontraram e que "estava nervoso porque não sabia o que ia acontecer" mas que nunca fugiu. "Dei a volta e deixei o carro na curva", elucidou. Mais tarde, Salvio garante que Magalí lhe telefonou, quatro horas depois, para tentar o reatamento de relações."Ela ligou-me e disse-me que eu atropelei-a, que a aleijei, que queria matá-la e deixei claro que nunca foi assim. Ela disse-me que só podia ficar com ela, que ela queria que nós quatro ficássemos juntos e que ela não podia aceitar que estava com outra mulher", acrescentou Salvio.