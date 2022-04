Salvio emociona-se ao marcar pelo Boca Juniors após escândalo com Magali Aravena

Eduardo Salvio foi lançado de início no embate entre o Central Córdoba e Boca Juniors, a contar para a 12.ª jornada do campeonato argentino, e respondeu ao voto de confiança de Sebastián Battaglia com um golo logo aos dois minutos de jogo. No momento dos festejos, o antigo jogador do Benfica não escondeu a emoção que sentiu ao marcar o primeiro golo após o escândalo com a ex-mulher Magali Aravena.