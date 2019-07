Salvio: «Estou pronto para jogar»

Eduardo 'Toto' Salvio foi apresentado como jogador do Boca Juniors e aproveitou logo para mandar em recado a Gustavo Alfaro, treinador do Boca, a pensar no jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, frente ao Athlético Paranaense, a 25 de julho."Como todos os jogadores, claro que vou querer jogar. Estou disponível, mas isso é decisão do técnico", revelou na sua apresentação.O ex-jogador do Benfica ainda explicou aquilo que o levou a ingressar no clube. "Toda a gente reconhece a grandeza desta equipa. É um passo importante para mim, vir jogar para aqui", confessou.Salvio também revelou a primeira conversa com o novo treinador. "Não falamos muito sobre o aspeto tático, apenas de onde ele quer que eu jogue. Nos próximos dias vou inteirar-me do estilo de jogo que o treinador pretende e depois logo se verá", concluiu.