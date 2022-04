Salvio continua a ser procurado na sequência de um incidente na madrugada desta quinta-feira, em que está acusado de atropelar a ex-mulher Magali Aravena , depois de esta o ter encontrado no carro com Sol Sheckler e, segundo avança o 'Olé', o argentino está a avaliar se deve apresentar-se voluntariamente à polícia.O antigo jogador do Benfica, adianta a mesma fonte, não compareceu no treino desta manhã do Boca Juniors. O clube terá entrado em contacto com Salvio a pedir-lhe para resolver os seus assuntos pessoais.A modelo ficou ferida com um traumatismo na perna direita e foi transportada para o hospital. O jogador, recorde-se, está acusado formalmente por "lesões em contexto de violência doméstica".Salvio e Magali Aravena têm dois filhos.