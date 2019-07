Salvio não fez exames médicos complementares

Ao contrário daquilo que foi amplamente divulgado pela imprensa argentina ao final da noite de quarta-feira , Eduardo Salvio não realizou quaisquer exames complementares antes de se comprometer com o Boca Juniors. A informação é adiantada pelo 'Olé', que esta quinta-feira revela que o atraso na oficialização do acordo com o extremo se deveu essencialmente a algumas alterações no contrato, o que provocou o arrastar da situação.Efetuadas essas mudanças, Salvio rubricou então o seu vínculo com o clube de Buenos Aires pelas 17 horas locais (21 de Lisboa), comprometendo-se com o Boca Juniors para as próximas três temporadas. Segundo o 'Olé', o Boca pagou sete milhões de euros por metade do passe do internacional argentino de 29 anos.