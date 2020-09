Salvio: «Que felicidade! Depois de tantos meses sem competir»

Salvio regressou em grande. O extremo foi o herói do Boca Juniors, que venceu o Libertad, por 2-0, na Taça Libertadores, depois de seis meses sem competição, devido à pandemia do Covid-19. Salvio bisou e deu a liderança do grupo H à equipa argentina.





"Que felicidade! Depois de tantos meses sem competir, a equipa mostrou que o trabalho que temos feito nesses meses valeu a pena. Tivemos muitos obstáculos nesta estrada, mas esta equipa mostrou que está com fome. Obrigado a todos pelo apoio que nos dão. Vamos", escreveu o futebolista nas redes sociais.O antigo jogador do Benfica abriu o marcador aos 6 minutos, fixando o resultado do encontro aos 84.