Salvio reage à conquista de Jorge Jesus: «É um dos melhores do Mundo»

#Salvio: "Me daba igual quien ganara el partido. Sí tenía gente conocida en Flamengo, jugadores que habían jugando conmigo antes y después el DT, Jorge Jesús, que lo tuve muchísimos años en Benfica. Mi mejor versión se vio con él, es de los mejores del mundo". — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 24, 2019

Eduardo Salvio, ex-jogador do Benfica, atualmente no Boca Juniors, não ficou indiferente à conquista do ex-treinador, Jorge Jesus, na Libertadores, diante do rival River Plate."Não olho muito para quem ganhou o jogo. Sim, conheço algumas pessoas do Flamengo, jogadores que jogaram comigo antes e depois o treinador, Jorge Jesus, com quem tive durante muitos anos no Benfica. A minha melhor versão foi com ele, é um dos melhores do mundo", afirmou o internacional argentino, aos canais de comunicação do emblema argentino.