Salvio recebe mensagem de... Son Goku

Toto Salvio nunca escondeu a sua admiração pela série de desenhos animados Dragon Ball, algo que reforçou nos últimos meses, com vários golos festejados com gestos como o tradicional 'Kamehameha' de Son Goku ou a 'Fusão'.





Hola Mario querido. Gracias por tu mensaje. Para mi es más que un placer escucharte y se que a millones de personas también. Gracias por este saludo GOKU https://t.co/2PsXFJybEI — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) March 26, 2020

O que o jogador do Boca Juniors não estaria à espera era de uma mensagem em vídeo da pessoa que durante anos deu voz a Son Goku, a personagem principal da sua série de infância. Aconteceu esta quinta-feira, quando através do Twitter um conhecido youtuber argentino partilhou um vídeo que pedira a Mario Castañeda, a voz argentina daquela figura, e que tinha ficado 'esquecido' à espera de ser partilhado noutra data."Olá, Eduardo Salvio?, sou o Mario Castañeda, a voz do Goku. Gostei muito dos teus festejos alusivos ao Dragon Ball. É algo muito especial aquilo que fazer. Só queria enviar-te um abraço e que continues a triunfar", disse Castañeda no tal vídeo, que rapidamente mereceu uma resposta do ex-Benfica. "Olá querido Mario. Obrigado pela tua mensagem. Para mim é mais do que um prazer ouvir-te e sei que a milhões de pessoas também. Obrigado por esta mensagem Goku".