Salvio sofre rotura no ligamento do joelho e deve parar pelo menos seis meses

Salvio sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, revelou esta segunda-feira o Boca Juniors, depois dos exames médicos realizados pelo antigo jogador do Benfica.





O extremo lesionou-se no jogo com o Sarmiento e os exames confirmaram o cenário mais temido.O jornal 'Olé' diz que o jogador, de 30 anos, terá de ser operado e que a recuperação deverá rondar os 6 meses.