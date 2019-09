Salvio voltou a lesionar-se e argentinos já falam em "crónica de um problema anunciado"

Contratado como grande reforço para a nova temporada, Toto Salvio até começou bem no Boca Juniors - com três golos marcados nos primeiros cinco jogos -, mas os problemas físicos, os mesmos que o atormentaram durante a sua passagem pelo Benfica, voltaram a pregar-lhe uma partida - agora com nova lesão que o afastará por algumas semanas.





A situação é de tal forma recorrente para El Toto, que o portal 'Goal' fala mesmo numa "crónica de um problema anunciado" para o internacional argentino, que segundo as contas daquele site já acumula 17 problemas físicos desde que se lesionou com gravidade pela primeira vez em 2013. Socorrendo-se dos dados do portal Transfermarkt, o 'Goal' lembra que Salvio falhou um total de 114 jogos devido a lesões nos últimos seis anos, tanto por problemas no joelho direito, mas também pelo tornozelo esquerdo.Agora, note-se, o argentino até nem está a contas com um problema desse âmbito, mas sim no músculo isquiotibial da coxa esquerda, o qual o deixará fora de ação para as próximas semanas, a começar desde já pelo clássico com o River Plate, das 'meias' da Libertadores. De referir que esta lesão no músculo isquiotibial foi contraída a 28 de agosto, diante da Liga de Quito, tendo o ex-benfiquista acabado por se ressentir da mesma no passado sábado diante do San Lorenzo, partida que marcava o seu regresso à ação.