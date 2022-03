Salvos pela 'mão de Deus': jornalistas escapam na Ucrânia graças a tatuagem de Maradona

Numa altura em que se vive um intenso conflito armado na sequência da invasão russa à Ucrânia, as revistas são muito comuns no país, e foi precisamente o que aconteceu com alguns jornalistas chilenos e argentinos, que acabaram por ser intercetados pela polícia e só escaparam graças a uma tatuagem de... Maradona.Tal como contou Daniel Matamala, citado pelo 'Olé', o grupo foi salvo pelo operador de câmara. "Hoje, num dos controlos rodoviários, a polícia apreendeu-nos documentos, câmaras, telefones e escoltaram-nos até à esquadra. Os primeiros interrogatório foram tensos: estamos num país em guerra e suspeita-se de espiões ou infiltrados."E prosseguiu: "Um dos polícias viu os passaportes dos meus colegas argentinos e disse duas palavras que entendemos de imediato: Messi e Maradona. Foi aí que tudo mudou. O nosso grande operador de câmara mostrou uma tatuagem que tem do Maradona no gémeo. A atmosfera mudou muito e graças ao futebol conseguimos sair daquela situação"."A mão de Deus resgatou-nos!", pode ler-se na imagem acima, partilhada nas redes sociais por um dos envolvidos.