Samuel Eto'o vítima de tentativa de extorsão

Samuel Eto'o, atual presidente da Federação Camaronesa de Futebol, foi vítima de uma tentativa de extorsão, de acordo com um comunicado da federação daquele país.No referido texto, assinado pelo secretário-geral Blaise Djounang, é avançado que o homem, identificado como Romain Molina, exigiu ao antigo jogador camaronês o pagamento de 25 mil euros para não divulgar áudios e telefonemas, cujo conteúdo é desconhecido, que comprometeriam a sua imagem.Eto'o não efetuou o pagamento ao homem, que o contactou por WhatsApp, e a federação vai agora avançar para os tribunais franceses."No último dia 23 de novembro, o presidente da Federação Camaronesa, o senhor Samuel Eto’o, foi contatado por escrito – via mensagem de Whatsapp – por um correspondente que se apresentava como Romain Molina. Ele alegou ter áudios e conversas telefónicas prejudiciais à imagem do presidente e da federação. Romain Molina acrescentou que estava disposto a desistir da publicação em troca de um pagamento de 25 mil euros. O montante deveria ser transferido para uma conta da qual ele deu o número. Também estava disposto a dizer o nomes de quem o patrocinou, que já lhe tinha pago 7 mil euros adiantados e tinham-se comprometido a pagar 13 mil euros após a publicação.Obviamente, o presidente da Federação Camaronesa nunca foi para a frente com este pedido, porque é um princípio não negociar com chantagistas. De qualquer forma, a Federação Camaronesa tenciona entrar com um processo na justiça francesa depois desta tentativa de extorsão. Enquanto renova o seu apoio à equipa técnica e administrativa da nossa seleção nacional masculina, a Federação Camaronesa de Futebol reitera o seu compromisso para preservar a imagem dos Leões Indomáveis e estabelecer vigilância rigorosa com uma administração livre de todas as más práticas de um passado agora encerrado."