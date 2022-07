Samuel Lino no Valencia com 'V de volta'

Samuel Lino está de saída do Atl. Madrid e o destino que se segue é o Valencia. O avançado brasileiro, contratado esta época ao Gil Vicente, a troco de 6,5 milhões de euros, agradou muito aos responsáveis 'colchoneros' durante a pré-época, sobretudo Simeone, mas a situação logística do clube obrigou a esta decisão.O Atlético, estando no limite das vagas de extra-comunitários e tendo em vista a chegada de mais um jogador sem passaporte europeu, abriu as portas à cedência de Lino. Ainda assim, a crença na explosão do extremo mantém-se, como comprova o facto de o negócio entre clubes não contemplar opção de compra.No Valencia, Lino vai ter a oportunidade perfeita para se adaptar à La Liga num clube de grande dimensão. A perspetiva é de que venha a ser importante, a ter minutos, para depois regressar a casa em ponto de rebuçado.