Sari van Veenendaal: a premiada que viajou à gala FIFA 'The Best' num voo 'low-cost'

Todos os prémios da gala da FIFA



Todos os prémios da gala da FIFA

Sari van Veenendaal, guarda-redes do Atlético Madrid, foi a única dos premiados pela FIFA aos prémios 'The Best' que viajou para Milão, Itália, através de um voo 'low-cost'.Segundo a FIFA, a organização deixou à disposição da internacional holandesa, de 29 anos, um voo direto de Madrid a Milão, mas Van Veenendaal não pode aproveitá-lo porque tinha de comparecer ao treino dos colchoneros. De acordo com o organismo, foi o próprio clube que procurou uma alternativa para a guardiã deslocar-se até à gala de premiação e a solução foi um voo 'low-cost', que custou cerca de 133 euros.Lola Romero, diretora-geral do Atlético, confirmou, em declarações ao espanhol 'AS', que a capitã da seleção holandesa viajou num avião de baixo custo "por impossibilidade de outra combinação de horários", visto que "tinha de treinar na segunda e quarta-feira". Relembre-se que a gala da FIFA decorreu no dia 23.