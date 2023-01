Saúde de Overmars preocupa: holandês sofre "danos irreparáveis" no coração após ser hospitalizado

O 'De Telegraaf' revela, esta quinta-feira, que Marc Overmars sofreu "danos irreparáveis" no coração depois de ter sido hospitalizado, em dezembro do ano passado, devido a um "derrame cerebral leve" Segundo a mesma fonte, o holandês, que atualmente exerce funções de diretor desportivo do Antuérpia, sofreu problemas de maior complicação, uma vez que "parte dos seus músculos do coração" terão "morrido".Desta maneira, o coração de Overmars só consegue, atualmente, bombear cerca de 30 por cento do sangue que deveria."Preciso de ter calma nesta fase e seguir em frente, um passo de cada vez", referiu Overmars à imprensa do país.