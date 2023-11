Scaloni equaciona deixar comando da seleção argentina: «Parar a bola e pôr-me a pensar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador argentino, Lionel Scaloni, afirmou na terça-feira que está a ponderar a continuidade no cargo, depois do histórico triunfo face ao Brasil (1-0), no Maracanã, nas eliminatórias de aceso ao Mundial2026.

"Agora, há que parar a bola e pôr-me a pensar. Tenho muito que pensar neste tempo, porque esta seleção precisa de alguém com todas as energias positivas", disse Scaloni, o técnico que levou a Argentina aos triunfos no Mundial2022 e na Copa América de 2021.

O técnico argentino fez estas declarações, de forma inesperada, no final do embate com os brasileiros, decidido pelo benfiquista Otamendi, com um golo apontado aos 63 minutos.

Scaloni adiantou que as suas declarações "não são um adeus", mas reforçou que necessita de pensar, pois "a fasquia está muito alta e está muito complicado continuar".

O técnico argentino disse ainda que vai falar com o presidente da federação argentina (AFA) e com os jogadores, que lembrou terem dado "muito" ao país.

A Argentina conquistou o Mundial de 2022 em dezembro, há quase um ano, e fechou na terça-feira 2023 com nove vitórias, em 10 jogos, sendo exceção o desaire caseiro com o Uruguai (0-2), que antecedeu o triunfo no Maracanã.

Os detentores do título mundial, que lideram a zona sul-americana de apuramento para o Mundial2026 após seis jornadas, só voltam a jogar em 2024.