Schelotto assume tristeza por deixar o Brighton: «Decisões tomadas sem qualquer explicação»

Ezequiel Schelotto, que já representou o Sporting, anunciou esta segunda-feira que o Brighton, da Premier league, não conta com ele e como tal acordou um empréstimo com o Chievo até final da temporada. Uma decisão que, diz o jogador, foi tomada sem qualquer explicação."Com grande tristeza, deixo o clube por alguns meses e volto para a Itália, onde minha aventura no futebol começou. Algumas decisões foram tomadas sem qualquer explicação. Coisas que nunca vou entender, mas que respeito sempre. Desejo o melhor para os meus companheiros no Brighton e para os adeptos que sempre me respeitaram. Este é um até já e lembrem-se ninguém pode fazer-nos parar de correr", escreveu no Instagram.Entretanto, o lateral direito, de 29 anos, já foi apresentado como reforço do Chievo, da Serie A.