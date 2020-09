Scott McKenna é transferido e desfalca Aberdeen para a visita ao Sporting

Scott McKenna vai desfalcar o Aberdeen na visita na quinta-feira ao Sporting, na Liga Europa,depois do clube escocês anunciar a saída do central para o Nottingham Forest.





"O Aberdeen FC confirma que Scott McKenna muda-se para o Nottingham Forest, do Championship, por um valor recorde", escreve o Aberdeen no site oficial, lembrando que o defesa, de 23 anos, cumpriu oito épocas no clube, desde os juniores.O clube explica ainda não poder revelar a verba alcançada com a transferência do defesa, mas que é um "recorde" para o clube e que se coaduna com a sua estratégia de desenvolver jovens talentos na formação.