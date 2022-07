Seferovic já fala como jogador do Galatasaray: «Muito feliz e orgulhoso»

Haris Seferovic já é oficialmente jogador do Galatasaray. O avançado suíço assinou esta quarta-feira contrato com o emblema turco por uma temporada (emprestado pelo Benfica) e já falou como novo futebolista do conjunto turco."Estou muito feliz por vir para uma cidade tão bonita como Istambul. Sinto-me muito feliz e orgulhoso por juntar-me a um grande clube como o Galatasaray. Não creio que vá encontrar grandes problemas a viver numa cidade tão bela como Istambul. Estou também feliz por vir para cá com a minha família. Primeiro quero adaptar-me assim que encontrar uma casa. Depois vou focar-me nos treinos e nos jogos, para ter uma boa época", declarou o avançado suíço."Mal posso esperar por ver o estádio cheio. Espero que os nossos fãs nos apoiem durante toda a temporada. A última época está no passado. Todos sabem o quão grande o Galatasaray é e todos sabem que esta equipa joga sempre pelo campeonato. Enquanto jogador que acaba de chegar, tenho primeiro de me adaptar, depois focar no treino e, claro, tentar ganhar o título", acrescentou.