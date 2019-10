Seis anos, milhões de seguidores, talento e físico raros: menino iraniano impressiona o mundo

Já ouviu falar de Arat Hosseini? Não? Então tem que se pôr a par porque este menino iraniano é um autêntico fenómeno com a bola nos pés e também nas… redes sociais. Estamos a falar de uma criança de seis anos, mas que tem impressionado pela intensidade incomum com que treina e pelo talento que tem.Arat Hosseini saltou para a ribalta em 2017 (tinha 4 anos). Os longos cabelos encaracolados e a expressão facial levaram muita a gente a pensar que se tratava de uma menina predestinada para o futebol, mas as dúvidas ficaram rapidamente dissipadas. Arat é mesmo um menino e ninguém parece colocar em questão que o seu futuro será dentro das quatro linhas. Ainda assim, e para além de todo o seu potencial, a verdade é que o pai Mohamad Hosseini deu uma ajudinha.Numa entrevista ao Daily Mail, em 2017, Mohamad explicou que ‘apostou todas as fichas’ em Arat e que deixou o emprego para poder treinar o filho. "Quando a minha mulher engravidou, fomos ao médico e ele disse que seria um menino. Fiquei muito feliz e quando contei aos meus amigos, disseram que o meu filho se iria tornar um homem como nós. Isso fez-me pensar: eu não gostaria que o meu filho se tornasse em mais um de nós, até porque estava a trabalhar arduamente para ganhar dinheiro e só conseguia o suficiente para pagar impostos, alugar um apartamento e comprar comida", contou, realçando que nunca obrigou o pequeno Arat a nada. "Houve momentos em que eu queria parar, para que ele não se magoasse, mas (...) o Arat e os muitos fãs que tinha nas redes sociais não queriam que acabasse", disse.Pois é, a questão das redes sociais também impressiona: Arat tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram (!), onde coloca habitualmente as imagens dos treinos e de algumas genialidades com a bola nos pés.O pequeno Arat treina no ‘duro’, bem à imagem do ídolo Cristiano Ronaldo. A condição física e o seu talento colocam-no num patamar exigente e o sonho de chegar aos calcanhares do craque português pode muito bem ser alcançado. Cá estaremos para ver!