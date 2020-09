Seis futebolistas que atuam em Portugal nos convocados de Angola para dois particulares

O selecionador de Angola Pedro Gonçalves integrou esta quarta-feira na lista de 26 convocados, seis futebolistas que atuam no futebol português para os dois jogos particulares dos palancas negras, agendados para o próximo mês de outubro em Portugal, que servem de preparação para os duelos com a República Democrática do Congo, em Kinshasa, do grupo D da fase de qualificação para a CAN2021, marcados para novembro.





Kadu (Sp. Espinho), Hugo Marques (Farense), Show (Boavista), Gelson Dala (Rio Ave), Mateus (Penafiel) e Fábio Abreu (Moreirense) integram a lista de opções do técnico luso, onde constam igualmente e pela primeira vez os nomes de Jerémie Bela (Birmigham) e Jonas Ramalho (Girona).Guarda-redes: Kadu (Sp. Espinho), António Dominique (Petro Luanda) e Hugo Marques (Farense).Defesas: Anderson Lucoqui (Armínia Bielefeld), Bastos (Lazio), Diogenes João (Petro Luanda), Inácio Santos (Cluj), Jonas Ramalho (Girona, Esp), Jonathan Buatu (Sint-Truiden), José Matuwila (Petro Luanda), Núriu Fortuna (Gent) e Paizo (1.º Agosto).Médios: Fredy (Antalyaspor), Ernesto Panzu (Hertha Berlim), Herenilson Carmo (Petro Luanda), Show (Boavista) e Estrela (sem clube).Avançados: Fábio Abreu (Moreirense), Geraldo (Al Ahly), Gelson Dala (Rio Ave), Jérémie Bela (Birmingham), Ary Papel (sem clube), Mateus (Penafiel), Capita (Mouscron), Vladimiro Félix (Pafos) e Zito Luvumbo (Cagliari).