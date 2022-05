Seleção da Ucrânia volta a jogar após início da guerra

A seleção de futebol da Ucrânia competiu esta quarta-feira pela primeira vez, após o início da invasão do país pela Rússia, num particular na Alemanha, ante o Borussia Monchengladbach, a favor das vítimas da guerra.



"Este jogo é muito importante para a nossa equipa e para o nosso país. Sentimos que não estamos sozinhos, que o mundo inteiro nos está a apoiar", comentou o antigo internacional Andreiy Voronin, durante a emissão do canal germânico ProSieben.

Os milhares de espetadores no estádio agitaram bandeiras da Ucrânia e juntaram-se aos atletas numa mensagem de apoio ao país que foi atacado pelo exército russo em 24 de fevereiro.

Em termos desportivos, a Ucrânia, que venceu por 2-1, mesmo privada de vários dos seus internacionais, que não foram libertados pelos respetivos clubes, ainda sonha com a qualificação para o Mundial2022 do Qatar.

O conjunto do Leste europeu tem de disputar uma meia-final do 'play-off' ante a Escócia, em 1 de junho, antes de uma possível final contra o Pais de Gales, quatro dias mais tarde. "Queríamos oferecer uma oportunidade ao futebol ucraniano", disse o presidente do Borussia, Stephan Schippers, falando sobre o gesto de solidariedade do clube.

A receita do desafio vai ser doada a associações que ajudam os civis ucranianos.