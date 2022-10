Seleção de Gibraltar vai voltar a jogar no Algarve

A seleção A de Gibraltar vai voltar a disputar os seus jogos no Estádio Algarve, enquanto decorrer a construção do Estádio Nacional. A informação foi avançada pela Associação de Futebol daquele território ultramarino britânico.Gibraltar volta, assim, a um palco que utilizou entre 2013 e 2018. Desde setembro deste último ano a representação daquele território vinha jogando em casa, no Victoria Stadium, devido à exceção aberta pela UEFA quanto às exigências previstas regulamentarmente, em domínios como a iluminação, a capacidade das bancadas e um conjunto diverso de requisitos técnicos.Estava previsto para 2020/21 o início dos trabalhos de construção do Estádio Nacional (no espaço ocupado pelo Victoria Stadium) mas a Covid-19 veio atrasar o arranque da obra e a exceção aberta pela UEFA prolongou-se até ao fim da participação de Gibraltar na Liga das Nações 2022/23, em setembro último.O novo recinto começará a ser erguido no segundo semestre do próximo ano e Gibraltar disputará toda a fase de qualificação do Euro 2024 no Algarve. No próximo mês de novembro terão lugar dois jogos de caráter particular no Victoria Stadium, os últimos antes da demolição do recinto, para dar lugar ao Estádio Nacional.O Gibraltar-Grécia, em 24 de março de 2023, marcará o regresso dos gibraltinos ao Algarve, em compromissos oficiais, seguindo-se jogos com França (16 de junho de 2023), República da Irlanda (16 de outubro de 2023) e Holanda (21 de novembro de 2023), todos a contar para o grupo B do apuramento para o Campeonato da Europa de 2024. Deverão realizar-se ainda no Estádio Algarve vários jogos de preparação envolvendo a seleção de Gibraltar, em datas e contra adversários a definir.