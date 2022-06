Seleção do Canadá entra em greve e faz exigências

A seleção do Canadá não vai comparecer à partida que tinha agendada para a noite deste domingo, com o Panamá. O atual elenco, que conta com Stephen Eustáquio, do FC Porto, e Steven Vitória, do Moreirense, entrou em greve e apresentou uma série de exigências, que espera ver cumpridas.O cancelamento foi confirmado pela Canada Soccer nas suas redes sociais. "O jogo marcado para este dia 5 de junho foi cancelado. Serão fornecidos mais detalhes para os adeptos que compraram bilhete", podia ler-se.De acordo com o jornalista Rick Westhead, "a equipa entrou em greve devido a questões relacionadas com compensações aos jogadores". Na sua conta no Twitter, o repórter publicou uma carta de exigências que, garante, foi apresentada pela equipa.Entre outros itens, a seleção do Canadá pede o seguinte: uma liderança que possa otimizar o momento positivo da seleção e que gere receita dos patrocínios, a utilizar tendo em vista a evolução da modalidade no país; uma distribuição equitativa de rendimentos com a seleção feminina, incluindo a mesma percentagem sob os prémios de participação no Mundial que irá disputar; desenvolvimento da liga feminina de futebol do país; prémios de participação que incluam 40 por cento das receitas provenientes da participação no Mundial'2022; inclusão de mais ex-jogadores e jogadores na estrutura da Canada Soccer.Na carta publicada, a equipa pede desculpa aos seus adeptos pelo cancelamento da partida, assim como à federação, jogadores, equipa técnica, staff e adeptos do Panamá."É um grande privilégio e responsabilidade representar e jogar pelo nosso país. Atuámos em vossa defesa, em nossa e das próximas gerações", concluem.