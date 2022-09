Selecionador checo já avisou os jogadores: «Todos têm de estar atentos a Ronaldo»

Cristiano Ronaldo é nome incontornável em todo o lado e prova disso foi a conferência de imprensa de Jaroslav Silhavy, selecionador da República Checa, que esta sexta-feira garantiu que já alertou os seus futebolistas para estarem com os dois olhos postos no capitão da equipa portuguesa, isto se querem sair com pontos do duelo da penúltima jornada do Grupo 2 da Liga das Nações."Todos têm de estar atentos a Cristiano Ronaldo. Quando perdemos a bola, temos de a recuperar muito rápido, sob pena de sofrermos com isso", atirou aos jornalistas em conferência de imprensa na Fortuna Arena, onde também comparou, entre sorrisos, o craque luso ao seu goleador, Patrik Schick, futebolista do Leverkusen: "Chegou a estar na luta pela Bola de Ouro com o Lewandowski, esteve lesionado, mas está outra vez connosco aqui na seleção. Se o comparo ao Ronaldo? O Schick é mais um homem de área; o Ronaldo procura mais a bola. Diria... um 50/50!".Sobre o 2-0 no José Alvalade, Silhavy vincou que a primeira parte "não foi boa" e que quer uma formação mais perto do que fizeram na etapa final: "Para já temos de marcar pelo menos um golo, sabendo, como disse, que a nossa primeira parte não foi boa, apesar de termos conseguido, depois, criar vários problemas a Portugal. Contamos com o estádio cheio para nos apoiar. Que os adeptos nos empurrem, que sejam o nosso 12.º jogador."