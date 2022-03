Selecionador da Rússia faz apelo para "as pessoas pararem de morrer": «A paz vai chegar»

O selecionador russo, Valeri Karpin, abordou esta sexta-feira o tema difícil face ao cargo que ocupa: a guerra na Ucrânia. Através dos meios oficiais da seleção russa, o antigo médio do Celta, Valencia ou Real Sociedad apelou à paz no país vizinho."O futebol é importante, ele junta-nos e mantém-nos unidos, as coisas vão ser difíceis sem ele. Estou confiante de que a seleção e os clubes devem poder continuar a jogar. Falando à escala global, eu só espero que isto finalmente acabe, a paz vai chegar e as pessoas vão parar de morrer", reiterou Karpin.A seleção russa anunciou ainda um estágio entre 21 e 27 de março, em Moscovo. O jogo com a Polónia a contar para o playoff de apuramento para o Mundial, inicialmente agendado para dia 24. Desta feita, a Polónia segue para a próxima fase.