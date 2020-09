Selecionador do Uruguai preocupado com momento de Cavani: «A situação é negativa»

Edinson Cavani está sem equipa há três meses e agora pode ficar de fora da seleção do Uruguai. O avançado tem sido um dos jogadores mais pretendidos neste mercado de verão, desde que terminou o contrato com o PSG, mas as exigências que tem feito aos clubes que lhe batem à porta fazem com que há muitas semanas não treine integrado numa equipa e isso pode ter agora implicações ao nível da seleção.





Benfica, Real Madrid, Flamengo, Juventus, Grémio e Atlético Madrid (este último é o mais recente na lista de interessados) manifestaram interesse mas Cavani ainda não assinou por ninguém. E embora partilhe nas redes sociais vídeos em que surge a treinar afincadamente no ginásio ou fora dele, a verdade é que isso pode não convencer o selecionador Celso Otero."A situação é negativa para a melhor condição de um futebolista", disse Celso Otero, citado pela imprensa uruguaia, que disse já ter falado com o jogador sobre a possibilidade de não o convocar. "Não há outro remédio que não seja sermos realistas e verificar que o Cavani não pode fugir às circunstâncias que o rodeiam. Temos de tomar uma decisão nas próximas horas, estamos a falar com ele para decidirmos se é conveniente ou não convocá-lo neste momento."O Uruguai vai defrontar defrontar o Chile, a 9 de outubro, em casa, e o Equador, fora de portas, a 13 do mesmo mês, em jogos da fase de qualificação para o Mundial.