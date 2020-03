Selecionador norueguês aceita corte de 20% no salário

O selecionador da Noruega, Lars Lagerback, aceitou reduzir o salário em 20% a partir de 1 de abril e até ao final do contrato, em 2022, para minimizar os efeitos da crise económica gerada pelo novo coronavírus.





"Esta é a solução que alcançámos. Há que destacar que um homem como Lars Lagerback tenha concordado fazer este sacrifício", disse o secretário geral da federação norueguesa, Pal Bjerketvedt.O acordo é extensível ao adjunto Per Joar Hansen e ao selecionador feminino, Martin Sjogren.Antes de orientar a seleção norueguesa, Lars Lagerback treinou a Suécia, entre 2000 e 2009, a Nigéria, no Mundial da África do Sul, em 2010, e conduziu a Islândia no apuramento inédito para o Europeu de 2016.