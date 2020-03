Seleções de Alemanha e França jogam particulares à porta fechada

Alemanha e França, adversários de Portugal na fase final do Euro'2020, vão realizar jogos particulares em março à porta fechada, devido ao Covid-19, anunciaram hoje as federações dos dois países.

O duelo entre Alemanha e Itália, agendado para 31 de março, em Nuremberga, vai decorrer sem público, assim como o França-Ucrânia (27) e o França-Finlândia (31), ambos no Stade de France, nos arredores de Paris.

Na Alemanha, a medida foi ditada pelo governo regional da Bavieira, zona de que faz parte a cidade de Nuremberga, que restringiu qualquer evento que possa ter a presença de 1.000 pessoas ou mais.

"A prioridade número um é a saúde. Estamos em contacto com as autoridades e confiamos nas suas decisões, mas claro que será naturalmente doloroso disputar o jogo, um clássico do futebol mundial, com as bancadas vazias", afirmou o secretário-geral da federação alemã, Friedrich Curtius

A Alemanha e França são adversários de Portugal no Grupo F do Euro2020, juntamente com outra seleção que será apurada através do 'play-off'.

Em março, também como preparação para o próximo Europeu, Portugal tem agendada a participação no Torneio Internacional do Qatar, em que vai defrontar Bélgica (27 de março) e Croácia (30), em Doha. Para já, não foi anunciado qualquer tipo de restrição da competição.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada a toda a Itália.