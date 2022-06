Seleções de futebol masculina e feminina da Holanda com condições salariais iguais

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou esta segunda-feira a equiparação salarial entre as seleções masculina e feminina a partir de 1 de julho, juntando-se, na paridade, às congéneres dos Estados Unidos e da Espanha.

"Estamos contentes com este novo acordo (...). Trabalhámos duro para o conseguir, e hoje demos um passo histórico para o futebol feminino do nosso país", afirmou o presidente da federação, Jan Dirk van der Zee.

A internacional holandesa Vivianne Miedema afirmou que o acordo é "não só um reconhecimento da atual seleção, mas também um sinal de justiça social e igualdade".

O anúncio do acordo, que estava a ser negociado desde 2019, surge a poucos dias do início do Europeu de futebol feminino, que decorrerá em Inglaterra entre 6 e 31 de julho, no qual a seleção da Holanda será adversária de Portugal, no grupo C, que integra também a Suíça e a Suécia.

Na semana passada, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou um acordo ao abrigo do qual os prémios recebidos em percentagem são iguais para as seleções femininas e masculinas, tal como já tinha feito, em maio, a federação dos Estados Unidos.