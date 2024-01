Sem jogar há mais de ano e meio, turcos ainda sonham com o regresso de Quaresma ao Besiktas

Ricardo Quaresma está afastado dos relvados (em jogos oficiais) desde 15 de maio de 2022, altura em que disputou somou os últimos 19 minutos com a camisola do Vitória de Guimarães, em jogo a contar para a última jornada do campeonato 2021/22. Apesar de estar sem clube desde então - deixando no ar a possibilidade de já ter encerrado a carreira de futebolista profissional -, o internacional português, peça importante na conquista do Euro'2016 em França, surgiu esta segunda-feira apontado como um possível reforço para o Besiktas.



O clube, que recentemente oficializou a contratação do treinador português Fernando Santos - selecionador de Portugal em 2016 -, estará à procura de reforços neste mercado de transferências e na Turquia há quem ainda sonhe com o regresso do virtuoso extremo, agora com 40 anos, às águias negras. "Fernando Santos precisar de contratar três bons jogadores. Se Quaresma vier, tenho a certeza que haverá milhares de pessoas à sua espera no aeroporto", atirou o comentador desportivo Ali Ece, no 'VOLE', acrescentando o nome de um outro português à lista de possíveis reforços da equipa de Fernando Santos: "Renato Sanches também seria uma boa contratação. É um jogador muito talentoso."



A confirmar-se este hipotético regresso, tratar-se-ia da terceira passagem do português pelo emblema de Istambul, depois de ter representado a equipa entre 2010 e 2012 e, mais tarde, entre 2015 e 2019. O Besiktas é, contudo, a equipa que Ricardo Quaresma mais representou durante toda a sua carreira, tendo disputado um total de 227 jogos pelo clube turco, mais dois do que aqueles que fez com a camisola do FC Porto (225).





